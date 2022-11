OL : Cheyrou dévoile son mercato, rien ne va changer

Dans : OL.

Par Claude Dautel

Moqué sur les réseaux sociaux depuis ses propos sur le mercato de Lyon au début de l'été, Bruno Cheyrou est resté plus prudent en évoquant le marché hivernal des transferts.

C’est une séquence qui a tourné en boucle lorsque les résultats sportifs de l’Olympique Lyonnais ont piqué du nez, à l’inverse de ceux de l’OM. Au début du mois de juillet, Bruno Cheyrou, patron de la cellule recrutement de l’OL, avait mis en valeur son mercato, affirmant sans rire qu’il devait rendre jaloux certains clubs, au point même de faire partir des entraîneurs. Il s’agissait évidemment d’évoquer Marseille, au moment où Jorge Sampaoli venait de partir en raison d’un désaccord avec Pablo Longoria sur le recrutement. Depuis, Bruno Cheyrou se fait allumer par pas mal de monde, accompagné très souvent de Vincent Ponsot. Cependant, Jean-Michel Aulas a maintenu sa confiance dans le responsable du marché des transferts, et c’est dont logiquement que ce dernier a évoqué les prochains ajustements à faire afin de combler les exigences de Laurent Blanc.

L'OL va se renforcer, oui mais pas trop

💬 "Il faut donner plus que ce qu'ils font actuellement"



🎙 Dans un long entretien accordé à @OLPLAY_Officiel, Bruno Cheyrou revient sur l'état d'esprit des joueurs depuis ce début de saison 🔴🔵 — OLPLAY (@OLPLAY_Officiel) November 14, 2022

Bruno Cheyrou ne le masque pas, il veut que le nouvel entraîneur de l’Olympique Lyonnais ait les joueurs qu’il désire, mais il avoue cependant qu’aucune folie ne sera faite et que l’OL sera prudent au mercato d’hiver. « Le mercato ne commencera que le 1ᵉʳ janvier donc avant le 1ᵉʳ janvier, il n'y aura pas d'arrivées. En revanche, ça ne nous empêche pas effectivement d'en parler avec Laurent et d'en parler avec le staff, d'en parler avec le président, avec Vincent Ponsot, de manière à ce qu'on puisse prendre justement toute la mesure des aménagements que Laurent veut pouvoir apporter à cet effectif. S'il y a des ajustements à faire dans la limite du possible et malgré les contraintes qu'on pourra avoir, on essaiera bien entendu de modifier légèrement, d'ajuster cet effectif de manière que Laurent soit le plus satisfait et puisse travailler comme il a envie de le faire. Je pense que c'est la philosophie du club et du président depuis pas mal de temps », a fait remarquer, sur la chaîne télé de l'OL, le patron de la cellule recrutement de Lyon.