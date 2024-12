OL ‍: Cherki vendu moins de 30ME ‍? Textor raccroche

Dans : OL.

Par Corentin Facy

Auteur d’une superbe première partie de saison, Rayan Cherki attire les convoitises au mercato. Mais pour l’OL, il n’est pas question de brader l’international espoirs français et de s’en séparer pour moins de 30 millions d’euros.

Il y a quelques semaines, John Textor a fait une promesse aux supporters de l’Olympique Lyonnais. Malgré les sanctions prononcées par la DNCG, le club rhodanien ne se séparera pas de joueurs importants lors du mercato hivernal. L’objectif de l’OL est toujours de se qualifier pour la prochaine édition de la Ligue des Champions et pour atteindre cet objectif, il est nécessaire de conserver les meilleurs joueurs à la disposition de Pierre Sage. Malick Fofana, Rayan Cherki ou encore Georges Mikautadze ne seront donc pas bradés.

L'OL ne discutera pas en dessous de 30 ME pour Cherki

En ce qui concerne l’international espoirs français, les intérêts du PSG ou encore de Liverpool ont été évoqués avec insistance et la crainte pour les fans de l’OL était de voir leur club céder à des prix plus bas que la valeur réelle du joueur en raison des problèmes financiers des Gones. Le site Homme du match rassure tout le monde à ce sujet et révèle que John Textor n’a aucunement l’intention de vendre Rayan Cherki à moins de 30 millions d’euros, que ce soit cet hiver ou l’été prochain. Sous contrat avec son club formateur jusqu’en juin 2026, Rayan Cherki a de toute façon réaffirmé son envie de poursuivre à l’OL au minimum jusqu’à la fin de la saison.

Cherki veut rester, l’OL double son prix https://t.co/5BjrGCFr7J — Foot01.com (@Foot01_com) December 28, 2024

Auteur d’une première partie de saison superbe, le médaillé d’argent aux Jeux Olympiques de Paris a envie de continuer à briller au Groupama Stadium pour permettre à l’OL de retrouver la Ligue des Champions. L’Olympique Lyonnais peut donc continuer de déployer sa stratégie dans le dossier Rayan Cherki, à savoir de faire grimper les enchères afin de récupérer le plus gros chèque possible l’été prochain. Liverpool, le PSG mais également les clubs allemands intéressés de longue date sont d’ores et déjà prévenus. A moins de 30 millions d’euros, l’OL ne leur répondra même pas et dans ce dossier, John Textor a bien l’intention de tenir ses engagements.