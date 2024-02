L1 ‍: L'OL force l'entrée du top 10 à Metz

Dans : OL.

Par Mehdi Lunay

Ligue 1, 23e journée

Stade Saint-Symphorien

Metz-OL 1-2

Buts : Mikautadze (13e) pour Metz, Lacazette (45e+1), Benrahma (60e) pour l’OL

A Metz, l'OL a été poussif mais il ramène quand même un quatrième succès de rang en Ligue 1. Une victoire 2-1 grâce notamment au premier but de Benrahma. Tandis que l'OL intègre provisoirement le top 10, Metz continue de couler.

Marseille, Montpellier, Nice et désormais Metz. L'OL continue son tour de France des succès. A l'instar des dernières sorties, le résultat lyonnais était plus intéressant que le contenu. En effet, en première période, les hommes de Pierre Sage subissaient le pressing adverse et se montraient fébriles. Le décevant Orban ratait une passe et offrait le ballon à Mikautadze. Le Géorgien enrhumait O'Brien d'un grand pont avant d'ajuster Lopes d'un piqué. Séduisant, Metz aurait pu doubler la mise avec des tentatives signées Sabaly ou Lamkel Zé, lequel tirait au-dessus alors qu'il était en pleine surface. L'OL était progressivement meilleur dans cette première période, en témoignent deux solides arrêts d'Oukidja devant Caqueret et Nuamah.

💪 𝗢𝗻 𝗲𝗻𝗰𝗵𝗮𝗶𝗻𝗲 𝗮̀ 𝗠𝗲𝘁𝘇 ! 🔥



Malgré l’ouverture du score adverse, nos Gones ont réagi en équipe pour venir signer leur quatrième succès d’affilée en @Ligue1UberEats ! 🦁🔴🔵



On continue les gars ! ✊



1-2 #FCMOL pic.twitter.com/y46cU1nydx — Olympique Lyonnais (@OL) February 23, 2024

L'OL revenait au score juste avant le repos. Lacazette était sur la trajectoire d'une frappe de Maitland-Niles et il ajustait Oukidja en renard des surfaces. Ce but assommait Metz et remettait l'OL sur les rails. Les Lorrains prenaient un deuxième coup de massue à l'heure de jeu. Caqueret sollicitait Oukidja, le ballon était mal dégagé et Benrahma venait conclure au second poteau. Son premier but lyonnais. La dernière demi-heure était essentiellement animée par Metz. Lopes était vigilant, sortant notamment parfaitement dans les pieds de Lamkel Zé sur un ballon en profondeur. Sans être étincelant, l'OL s'offrait un quatrième succès de suite en L1. Les Lyonnais sont 10e avec désormais 11 points de plus que Metz, battu pour la 9e fois en 10 matchs et plus proche que jamais de la L2.