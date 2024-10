OL ‍: Cherki largue Mbappé et attend le PSG au tournant

Dans : OL.

Par Corentin Facy

Rayan Cherki a changé d’agent en rejoignant l’écurie de Moussa Sissoko et n’est donc plus représenté par le clan Mbappé, ce qui pourrait relancer l’intérêt du PSG à l’égard du milieu offensif de l’OL.

Ces derniers mois, le Paris Saint-Germain a suivi avec attention la situation de Rayan Cherki. En effet, Luis Enrique et Luis Campos apprécient beaucoup le profil du milieu offensif de l’OL. Un intérêt qui a souvent été incompris par les observateurs, mais les récentes performances de Cherki confortent le PSG dans son avis initial, à savoir que l’international espoirs français a tout pour exploser, comme Barcola avant lui. Pour le PSG, il n’était cependant pas question de négocier une arrivée de Cherki, lequel était représenté jusqu’à cet été par le clan Mbappé. La situation du milieu offensif de 21 ans a changé puisqu’il est désormais représenté par Moussa Sissoko, un agent bien connu au Campus du Paris Saint-Germain puisqu’il représente en autre les intérêts de Randal Kolo Muani et d’Ousmane Dembélé. De quoi relancer l’intérêt du champion de France en titre pour recruter le milieu offensif lyonnais ? Le Franco-Algérien l'espère, mais ce n'est pas vraiment la tendance.

Le PSG a tourné la page avec Cherki

A en croire les informations de Live Foot, « Paris a tourné la page » et ne souhaite plus recruter Rayan Cherki, malgré les excellentes prestations de ce dernier depuis que Pierre Sage l’a réintégré au groupe professionnel. En fin de contrat cet été, Rayan Cherki a prolongé jusqu’en 2026, avec une année supplémentaire en option. Les supporters de l’OL seront donc satisfaits de voir que le PSG a lâché l’affaire car dans la capitale des Gaules, après avoir vendu trop tôt Barcola ou encore Lukeba, on espère bien profiter de Cherki au maximum.

Reste à voir si, dans le cas où le n°18 de Lyon parviendrait à maintenir un tel niveau toute la saison, le PSG ne ferait pas son retour en force dans le dossier l’été prochain avec une offre impossible à refuser pour John Textor.