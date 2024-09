OL ‍: Cherki l'a mis sur les fesses

Dans : OL.

Par Claude Dautel

Auteur de l'ouverture du score jeudi soir en Europa League, Rayan Cherki semble avoir subitement changé depuis sa sortie du loft. Déjà entreprenant dimanche contre l'OM, le jeune joueur lyonnais a pris du volume dans le vestiaire.

Buteur contre Marseille, et auteur d'une sortie médiatique qui a confirmé qu'il n'était pas resté à Lyon pour cirer le banc, Rayan Cherki a prouvé contre l'Olympiakos qu'il était décidé à devenir l'un des meneurs de l'effectif de Pierre Sage. Face au club grec, celui qui avait été poussé de force sur la touche faute d'être parti cet été alors qu'il était en fin de contrat a encore une fois marqué un but, mais sur la pelouse du Groupama Stadium, il a également montré de belles choses. Alors, même s'il est souvent prompt à dégainer contre les joueurs, Daniel Riolo n'a pas caché, sur RMC, qu'il avait clairement apprécié la performance de Rayan Cherki, mais par ailleurs son comportement dans ce match européen. Une copie parfaite qui donne envie à notre confrère d'avoir de l'affection pour celui qui a finalement prolongé jusqu'en 2027 avec l'Olympique Lyonnais.

Cherki s'éclate à l'OL et ça se voit

65' 𝗥𝗔𝗬𝗔𝗔𝗔𝗔𝗔𝗔𝗔𝗡 🔥🔥🔥



Qu'elle est belle cette frappe puissante pour ouvrir le score !!! 👊



1-0 #OLOLY pic.twitter.com/Lb3L1YGaFr — Olympique Lyonnais (@OL) September 26, 2024

Dans l'After, Daniel Riolo a vanté les mérités de Rayan Cherki et espère surtout que ce dernier ne changera pas d'attitude par rapport à ses performances actuelles. « Avant son but, je me suis dit que j’avais envie d’avoir de l’affection pour Cherki (...) Dans ce match, il a été au centre de tout, il s’est rendu disponible, a affiché un super état d’esprit. Il a marqué, ça rehausse sa prestation d’ensemble. Tout n’est pas parfait et je me dis : « ce n’est pas possible, ce gars-là, quelqu’un va bien réussir à le faire progresser ». Cherki a souvent été frustrant, et dans le foot, j’ai l’impression qu’il y a une collection de joueurs frustrants en ce moment. S’il pouvait sortir de ça pour offrir des prestations plus abouties. C’est un gars que tu as envie d’aimer, mais tu as envie de lui dire : « fais en sorte qu’on t’aime ». Il donne, il est dans un bon état d’esprit », fait remarque le journaliste, qui attend désormais que Pierre Sage trouve les bons réglages pour faire du milieu offensif de 21 ans le prodige que l'OL a souvent vendu les saisons passées.