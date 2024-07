OL ‍: Cherki et le projet Dortmund, Lyon gratte les millions

Dans : OL.

Par Guillaume Conte

Rayan Cherki fonce vers le Borussia Dortmund, et l'OL ne s'y opposera pas. Le PSG est oublié et le meneur de jeu est séduit par la perspective de jouer en Allemagne. Les négociations continuent.

Annoncé dans le viseur du Paris Saint-Germain, qui n’a visiblement pas eu envie d’aller plus loin en raison de la présence du clan Mbappé dans les négociations, Rayan Cherki va bien quitter l’OL. Le meneur de jeu, véritable enfant du club, arrive à un an de la fin de son contrat, et ses performances, malgré les énormes promesses depuis le début de sa carrière, ne sont pas forcément à la hauteur des attentes. La preuve, John Textor lui a bien fait une offre de prolongation à moyen terme, mais avec un salaire revu à la baisse par rapport à l’époque de son explosion. Une vraie claque et qui ne pouvait que précipiter son départ.

L'OL veut une clause à la revente

Ce sera vraisemblablement pour Dortmund, puisque Fabrizio Romano a confirmé l’intérêt prononcé du club allemand, même si aucun accord total n’a été trouvé pour le moment. Mais les négociations sont en cours et l’envie est réciproque. Le joueur est séduit par le discours du finaliste de la dernière Ligue des Champions, qui lui a promis du temps de jeu, et du temps pour s’adapter, tout en lui garantissant qu’il n’y aurait pas de problème s’il parvenait à exploser et voulait trouver un plus grand club dans deux ou trois ans.

De son côté, selon la presse allemande,, Nuri Sahin, le nouvel entraineur du Borussia, compte sur lui pour donner un nouveau souffle à son animation offensive. Tout est donc en place pour un transfert qui ne sera pas ruineux pour la formation de la Ruhr, puisqu’on parle de 15 millions d’euros, même si l’OL souhaite glisser une petite clause en cas de plus-value à la revente. Car si Cherki venait à exploser, avec son âge encore jeune et son contrat longue durée à venir avec Dortmund, son prochain transfert pourrait être copieux et l’OL a bien l’intention d’en profiter également.