OL ‍: Cherki et Dortmund, c'est fini ‍!

OL.

Par Mehdi Lunay

Si l'OL voulait récupérer de l'argent sur Rayan Cherki, c'est mal engagé. Convoité par Dortmund pendant une bonne partie de l'été, le jeune prodige lyonnais est désormais abandonné par le BVB.

L'exode des jeunes pousses lyonnaises est à l'arrêt cet été mais pas sûr que l'OL s'en satisfasse. Après les départs de Barcola, Gusto et Lukeba en 2023, on s'attendait à voir Caqueret et Cherki en faire de même cet été. Cependant, les deux lyonnais ne trouvent pas preneur. C'est très embêtant pour Rayan Cherki puisqu'il ne possède plus qu'un an de contrat et que l'OL a besoin de liquidités pour financer ses nombreux transferts. Le jeune meneur de jeu n'a pas beaucoup de touches au mercato. Il y a eu le PSG mais surtout le Borussia Dortmund. Le dernier finaliste de la Ligue des champions était prêt à offrir jusqu'à 20 millions d'euros aux Lyonnais. Une aubaine mais cela n'a pas duré.

Cherki n'est pas nécessaire pour Dortmund

En effet, cette offre allemande n'existe plus. Le BVB a abandonné l'idée d'acheter Rayan Cherki cet été. Selon Sky Sports Deutschland, le nouvel entraîneur du BVB Nuri Sahin conteste la pertinence de ce transfert. Le média local Ruhr24 est en mesure d'expliquer pourquoi. Le Borussia Dortmund possède tout simplement assez de jeunes joueurs offensifs dans son effectif pour aborder l'avenir avec sérénité. Nuri Sahin veut d'ailleurs leur donner plus de responsabilités et plus de temps de jeu cette saison.

Il y a l'ailier gauche anglais Jamie Bynoe-Gittens (20 ans) qui a disputé 34 matches la saison passée avec les Schwarz-Gelben. Son profil fait penser à celui de son aîné Jadon Sancho. Le BVB compte aussi privilégier le jeune belge Julien Duranville (18 ans), acheté pour 8,5 millions d'euros à Anderlecht. A ces deux hommes, il faut ajouter plusieurs éléments plus expérimentés comme Karim Adeyemi et Donyell Malen. Surtout, Dortmund travaille activement sur sa piste prioritaire en attaque, l'attaquant international allemand d'Hoffenheim Maximilian Beier. Sportivement comme financièrement, Cherki est inutile pour le club allemand. Le PSG pourrait en profiter pour retenter sa chance. L'OL ne s'en plaindrait pas car la perspective d'un départ gratuit de Cherki dans un an devient de plus en plus réaliste.