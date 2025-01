OL ‍: Cherki en Italie, ça sent le panic-buy ‍!

Dans : OL.

Par Corentin Facy

A quelques jours de la fin du mercato, Rayan Cherki est courtisé. Dans le viseur de Tottenham, le milieu offensif de l’OL plait aussi à l’Atalanta Bergame, qui pourrait foncer plus vite que prévu sur l’international espoirs français.

Sous contrat avec l’Olympique Lyonnais jusqu’en juin 2026, Rayan Cherki est l’un des joueurs qui va animer la fin du mercato hivernal. On le sait, un accord secret existe entre l’international espoirs français et son club formateur pour un départ en cas d’offre à hauteur de 22 millions d’euros. La révélation de cette information a suscité un vif intérêt de la part de plusieurs clubs, dont Tottenham.

En crise en Angleterre, le club londonien observe tout cela de très près et pourrait dégainer une offre pour attirer Rayan Cherki. Mais les Spurs devront faire vite car selon les informations du Corriere della Sera, un club de Série A est sur le point de dégainer une offre pour s’attacher les services du meneur de jeu de l’OL, il s’agit de l’Atalanta Bergame. Le récent vainqueur de l’Europa League est dans l’urgence en cette fin de mercato car son arme offensive n°1 Ademola Lookman est sur le flanc. L’attaquant nigérian va manquer près d’un mois de compétition, un très gros coup dur pour Gian Piero Gasperini.

L'Atalanta mise sur Cherki pour remplacer Lookman

Selon le média, l’Atalanta a donc décidé de « foncer » sur Rayan Cherki pour compenser l’absence à venir de Lookman et cela même si plus tôt dans la semaine, des journalistes tels qu’Alfredo Pedulla expliquaient que le transfert de Cherki à l’Atalanta n’était pas en bonne voie en raison des commissions demandées par l’entourage du joueur. Afin de compenser un manque dans son effectif, le club de Bergame risque de revenir à la charge et pourrait cette fois accéder aux requêtes de l’OL et du joueur pour boucler l’opération au plus vite. Reste maintenant à voir si le meneur de jeu lyonnais sera enclin à l’idée de partir en Série A ou s’il privilégiera d’autres destinations potentielles.