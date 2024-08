OL ‍: Cherki dans l'impasse, le PSG appelé au secours

Dans : OL.

Par Hadrien Rivayrand

L'OL et Rayan Cherki, ce n'est pas encore totalement terminé. Cependant, toutes les parties aimeraient parvenir à une solution pour le départ de l'international Espoirs français et ce, dans les plus brefs délais.

Rayan Cherki ne rentre plus du tout dans les plans de l'OL. Le club rhodanien doit en plus vendre avant la fin du marché des transferts estival. Les Gones pensaient que le dossier Cherki ne durerait pas autant. Il y a quelques semaines, des accords ont en effet été annoncés avec le PSG puis le Borussia Dortmund. Mais toujours rien et tout le monde commence à s'impatienter. Du côté de l'Olympique Lyonnais, une rentrée d'argent est nécessaire pour assainir les comptes. Mais Cherki bloque au niveau des équipes qui se proposent à lui désormais...

Cherki et l'OL, c'est probablement terminé mais...

Ces dernières heures, L'Equipe fait le point sur le dossier Rayan Cherki. Le média affirme que deux nouveaux clubs se sont récemment placés pour accueillir le milieu de terrain. C'est en effet le cas de Crystal Place et de Fulham. Cependant, le joueur tricolore n'est pas chaud à l'idée de rejoindre ces clubs de Premier League. Sa volonté est d'attendre mieux, et pourquoi pas un nouveau signe du PSG. L'Equipe rajoute que Rayan Cherki, qui a fait son retour ce lundi à l'entraînement, ne reprendra pas avec Pierre Sage. Il fera partie des lofteurs pour suivre une préparation spécialisée. Un message on ne peut plus clair sur les intentions lyonnaises à son sujet. A lui désormais de trouver un nouveau point de chute et à ne pas se montrer trop gourmand. Son agent, Fayza Lamari, est plus que jamais au travail pour faire signer un nouveau contrat loin de l'Olympique Lyonnais à un Rayan Cherki qui n'en finit plus de diviser les fans et observateurs de football français.