OL ‍: Cette punition a transformé Cherki

Dans : OL.

Par Corentin Facy

L’été a été compliqué pour Rayan Cherki, placé dans le loft à son retour des Jeux Olympiques. Le milieu offensif de l’OL était sur le départ, mais son transfert avorté au Borussia Dortmund a tout changé.

Rayan Cherki était promis à un départ de l’Olympique Lyonnais lors du dernier mercato. A un an de la fin de son contrat, le milieu offensif de 21 ans était tout proche de rejoindre le Borussia Dortmund, mais un imbroglio au sein du club allemand a finalement fait capoter l’opération. Cela ne changeait en rien l’objectif de l’OL, à savoir de vendre son joueur avant la fin de son contrat en juin 2025. Pour le motiver à partir, Lyon a envoyé Rayan Cherki dans son loft au retour des Jeux Olympiques, ce qui n’a rien changé à la situation de l’international espoirs français, lequel est resté dans son club formateur et a réintégré le groupe de Pierre Sage à la fin de l’été.

Le loft, un déclic pour Cherki ?

Par la suite prolongé jusqu’en 2026 avec une année en option, Rayan Cherki est resplendissant depuis son retour. RMC explique que la mise à l’écart du joueur a eu un effet extrêmement positif puisque Cherki est revenu du loft avec une mentalité différente. « Malgré son jeune âge, il n'hésite pas à faire le lien entre les Lyonnais formés au centre et les autres. Il est pleinement investi dans la vie du groupe » indique la radio. Au-delà de l’épisode du loft, l’éclaircissement de sa situation contractuelle a fait le plus grand bien à Cherki, libéré de ne plus être en fin de contrat.

OL : Cherki a enfin compris, la Ligue 1 n'est pas prête https://t.co/dXtB06g2J5 — Foot01.com (@Foot01_com) October 21, 2024

Son changement d’agent a également joué un rôle puisque le retour au top de Cherki coïncide avec son arrivée dans le portefeuille de Moussa Sissoko, qui représente par ailleurs les intérêts de Kolo Muani, Dembélé, ou encore Upamecano. Tout proche de la sortie cet été, Rayan Cherki est finalement revenu plus fort que jamais à l’OL et Pierre Sage attend maintenant de son ailier droit qu’il soit capable « d'avoir une performance qui se stabilise dans la durée du match ». Mais si Cherki parvient à garder ce niveau sur la durée de la saison, Lyon peut assurément nourrir de très belles ambitions.