OL : Cet OL-là fait peur, Génésio savoure

Dans : OL, Ligue 1.

Bruno Génésio, entraîneur de l'OL, après la victoire contre Monaco (3-0) : « C’était important de confirmer après la Ligue des Champions et notre qualification. Je pense qu’on l’a fait avec la manière en première mi-temps notamment. En deuxième, le match a été faussé par l’expulsion rapide de Golovin. J’ai beaucoup aimé notre prestation. L'OL enfin régulier ? Je suis encore prudent parce que souvent après les matchs de Champions League, on a été performant. Par contre, c’est souvent avant les matchs de Coupe d’Europe qu’on a été défaillant, que ce soit en termes de résultat ou de contenu. C’est ce que j’ai dit aux joueurs. Il est encore trop tôt pour dire qu’on est plus régulier, qu’on est guéris. Non, on va attendre encore de voir si on est capable d’enchaîner. Mais tant qu’on sera comme ça, on sera, je pense, l’une des équipes les plus dangereuses du championnat », a-t-il lancé sur Canal+.