OL : Cet échec à 28ME laisse d'énormes regrets à l'OL !

Dans : OL, Mercato, Ligue 1.

Cet été, les dirigeants de l’Olympique Lyonnais ont renforcé leur défense en recrutant Jason Denayer en provenance de Manchester City.

Mais initialement, c’est l’international espoirs français Abou Diallo qui était l’objectif n°1 de l’état-major lyonnais. Finalement, c’est au Borussia Dortmund que l’ex-défenseur de Mayence s’est engagé. Une décision qui laisse des regrets à Bruno Genesio, l’entraîneur lyonnais ayant avoué sur Canal Plus qu’il avait fait tout ce qui était en son pouvoir, avec Florian Maurice, pour convaincre l’ancien joueur de l’AS Monaco.

« L’important est d’avoir fait la démarche. On est allé le rencontrer à Monaco avec Florian Maurice, lui exposer notre projet et ce qu’on attendait de lui. Ça s’est joué à très peu de choses. Oui, c’était l’une de mes priorités. Denayer ? Finalement c’est lui qui est venu, et on est très content de son arrivée mais on aurait aussi pu associer les deux, ça aurait été bien » a confié Bruno Genesio, qui n’aurait pas dit non à deux renforts dans ce secteur de jeu. C’est ce qui était initialement prévu puisque l’international portugais Ruben Dias était également pisté. Espérons pour l’OL que la seule arrivée de Jason Denayer suffise pour atteindre les objectifs fixés par le président Jean-Michel Aulas...