OL ‍: Ce mystère à 35 ME, John Textor convoqué

Par Guillaume Conte

Un gros problème a été détecté au milieu de terrain, avec un rendement inquiétant en vue de la saison à venir. Et ce n'est pas la dépense historique pour faire signer Orel Mangala qui arrange les choses.

A quelques jours de son déplacement à Rennes pour son premier match officiel de la saison, l’Olympique Lyonnais, qui n’a pas réalisé une mauvaise préparation, a toutefois inquiété face à Arsenal. Outre le résultat, c’est le manque de créativité et la passivité ainsi que le manque de punch au milieu qui a déçu les suiveurs de l’OL. Corentin Tolisso et Nemanja Matic ont eu beaucoup de mal à se mettre en évidence entre l’intensité des Gunners et la chaleur à Londres, et Maxence Caqueret est passé à travers de son match. De son côté, Orel Mangala aurait pu apporter un certain élan, mais le joueur belge n’a eu droit qu’à cinq minutes de temps de jeu. Cela fait bien peu pour le joueur le plus cher de l’histoire de l’OL, recruté pour un total de 35 millions d’euros entre son prêt payant et son achat définitif cet été.

Une recrue demandée en urgence

De quoi interpeller dans les colonnes du Progrès ce mardi, avec l’interrogation sur ce choix d’acheter un joueur aussi cher pour le laisser sur le banc, preuve que Pierre Sage ne se laisse pas dicter ses choix, mais aussi que Mangala n’est clairement pas la star internationale que pourrait être un joueur recruté pour 35 millions d’euros. Une question qui reste donc à éclaircir par rapport à cette transaction validée par John Textor pour une énorme dépense. Et le pire dans tout cela, c’est qu’avec la mise à l’écart du Belge, et le fait que le trio du milieu de terrain ne donne pas satisfaction, l’entraîneur lyonnais a clairement fait comprendre qu’il faudrait désormais une recrue à ce poste pour les jours à venir, histoire de ne pas avoir un gros problème dans l’entrejeu pour la première partie de saison, en attendant la venue de Thiago Almada.