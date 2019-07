OL : Ce milieu offensif fait saliver Lyon, son salaire pose problème

Dans : OL, Mercato, Ligue 1, Serie A.

Le départ de Nabil Fekir au Bétis Séville ayant été officialisé, l’Olympique Lyonnais va certainement recruter afin de combler numériquement la perte de l’international français. Lundi, L’Equipe révélait que la piste Valentin Rongier avait de grandes chances d’être réactivée. Mais en parallèle du dossier du milieu relayeur, Lyon explore également des pistes plus offensives. Car du côté de Juninho et de Jean-Michel Aulas, on préfère anticiper un éventuel départ de Maxwel Cornet ou de Bertrand Traoré afin de ne pas se retrouver dépourvu de solutions dans les derniers jours du mercato.

C’est ainsi que selon L’Equipe, le club rhodanien s’est renseigné auprès du Milan AC pour l’international espagnol Suso. Néanmoins, la piste a vite été refermée, du moins ponctuellement, par le récent troisième de Ligue 1, jugeant le salaire de l’attaquant milanais bien trop élevé. Reste désormais à voir si un éventuel départ dans ce secteur de jeu pourrait relancer cette piste, ou si l’Olympique Lyonnais a déjà un autre plan au poste d’ailier droit. Sous contrat avec le club lombard jusqu’en juin 2022, Suso a inscrit 8 buts et délivré 9 passes décisives en 41 matchs avec le Milan AC, toutes compétitions confondues, la saison dernière.