OL : Ce double coup du sort qui a relancé Cornet

Dans : OL, Ligue 1.

Au fond du trou ces dernières semaines, Maxwel Cornet avait perdu du galon dans la hiérarchie offensive, se retrouvant même hors du groupe pour le match d’Europa League face à Limassol. Mais, sans forcément se réjouir du malheur des autres, l’attaquant lyonnais a bénéficié d’un double coup du sort pour pouvoir être aligné dans le onze de départ face à Nice ce dimanche, et se mettre en évidence, avec notamment une passe décisive et un but.

En effet, l’ancien messin a bénéficié tout d’abord de la blessure au genou de Bertrand Traoré pour revenir dans le groupe, mais aussi de la maladie de Nabil Fékir, hors de forme, pour être titulaire. Bruno Genesio l’a confié sans détour, Cornet devait prendre place sur le banc de touche à l’Allianz Riviera, mais les plans ont changé quand son capitaine a fait savoir qu’il n’était pas en état de jouer. Cette présence surprise dans le onze de départ lui aura au moins permis de ne pas cogiter, et de saisir sa chance immédiatement.