OL : Ce cadre vaut 60 ME ? Jean-Michel Larqué s’étouffe

Dans : OL, Mercato.

Eliminé de la Ligue des Champions et désormais des deux Coupes nationales, l’Olympique Lyonnais n’a plus que le championnat pour sauver sa saison.

Il faudra pour cela enchainer les résultats positifs en Ligue 1, même si la pression n’est pas si terrible que cela à supporter derrière, puisque Saint-Etienne et Marseille sont à bonne distance. Mais encore faut-il aller chercher les points et le démontrer sur le terrain. Car Jean-Michel Larqué cherche encore les leaders lyonnais sur le terrain, notamment après un match bien pauvre contre Rennes qui symbolise bien les difficultés de son capitaine.

« Pour illustrer la faiblesse technique de ce match du côté de l’OL, il suffit de regarder celui qui était censé être le meilleur techniquement sur le terrain : Nabil Fekir. Il a été, contre Rennes, très inquiétant. Je pense que les supporters partagent mon avis. Cela ne date pas d’hier je le sais, avant il était préoccupant mais là, il est devenu carrément inquiétant. Car il ne remonte pas la pente, et c’est épouvantable, les performances de Fekir en ce moment. Quand un joueur comme lui, qui est capable de donner le ton à son équipe, n’est pas bien, cela se ressent », a déploré le consultant de RMC, persuadé que Nabil Fékir est très loin de ses standards habituels, et que cela n’aide pas l’OL à terminer la saison de manière convaincante. Sans compter le fait que le champion du monde doit bientôt négocier sa prolongation ou son départ, lui qui faisait l’objet d’une offre de Liverpool à hauteur de 60 ME l’été dernier. Pas sûr que cela soit la même chose au prochain mercato.