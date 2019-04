OL : Ce cadre très gourmand ne prolonge pas, ça ne sent pas bon

Dans : OL, Ligue 1, Mercato.

En fin de contrat en juin 2020, Anthony Lopes négocie depuis plusieurs semaines avec l’Olympique Lyonnais pour prolonger son bail. Mais cela traîne puisque pour l’heure, aucun accord n’a été trouvé entre les conseillers du Portugais et Jean-Michel Aulas. De quoi inquiéter les fans de l’OL, qui souhaitent évidemment que l’ancien vice-capitaine des Gones prolonge. En conférence de presse, le principal intéressé a évoqué cette situation délicate à gérer pour tout le monde.

« J'ai un contrat jusqu'en juin 2020, je vais l'honorer. À l'heure d'aujourd'hui, il n'y a pas eu d'avancée, mais ce qui m'importe c'est le rectangle vert. Je veux me mettre dans les meilleures conditions pour mon avenir. On aura le temps de se poser autour d'une table et d'en parler avec le président. Mes conseillers s'occupent de tout ce qui est contractuel, mais meilleur je suis et mieux c'est pour eux. Pour l'instant je ne peux pas aller au-delà de mon contrat. Il me reste un peu moins d'un an et demi. On va en parler avec le président dans les jours, les semaines ou les mois à venir » a confié Anthony Lopes, dont les agents sont trop gourmands aux yeux de Jean-Michel Aulas, qui ne s’en était d’ailleurs pas caché. Espérons pour l’OL qu’un accord soit néanmoins trouvé, car voir partir Lopes pour zéro euro en 2020 serait évidemment une catastrophe industrielle.