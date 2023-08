OL ‍: Castello Lukeba persiste et signe, il veut partir ‍!

Dans : OL.

Par Corentin Facy

Le dossier Castello Lukeba est loin d’être clos pour l’OL, qui doit faire face à une offensive du RB Leipzig tandis que le défenseur de 20 ans souhaite partir pour disputer la Ligue des Champions la saison prochaine.

Les meilleurs joueurs de l’Olympique Lyonnais sont très courtisés durant ce mercato estival. Bradley Barcola est l’une des priorités du recrutement du Paris Saint-Germain, Rayan Cherki est suivi par de nombreux cadors européens tandis que Castello Lukeba est la cible n°1 du RB Leipzig en défense centrale. Au cœur du mois de juillet, l’OL a refusé plusieurs offres émanant du club allemand pour le défenseur de 20 ans.

🚨💣 #ExcluIF 🔴🔵



𝗟𝗲 𝗥𝗕 𝗟𝗲𝗶𝗽𝘇𝗶𝗴 𝗿𝗲𝘃𝗶𝗲𝗻𝘁 𝗮̀ 𝗹𝗮 𝗰𝗵𝗮𝗿𝗴𝗲 𝗽𝗼𝘂𝗿 𝗖𝗮𝘀𝘁𝗲𝗹𝗹𝗼 𝗟𝘂𝗸𝗲𝗯𝗮 avec une nouvelle offre : 30M€ (+4M€ bonus). 💰



Le défenseur central qui a disputé l’Euro Espoirs avec les bleuets 𝘀𝗼𝘂𝗵𝗮𝗶𝘁𝗲 𝗮𝗯𝘀𝗼𝗹𝘂𝗺𝗲𝗻𝘁… pic.twitter.com/iaP712WWiw — Instant Foot ⚽️ (@lnstantFoot) August 1, 2023

Mais selon les informations d’Instant Foot, le dossier Castello Lukeba est loin d’être clos. Et pour preuve, le RB Leipzig est revenu à la charge au cours des dernières heures afin de faire avancer le potentiel transfert du défenseur de l’Olympique Lyonnais. Une nouvelle proposition a été transmise à John Textor et celle-ci s’élève à 30 millions d’euros plus 4 millions d’euros de bonus. Une offre qui augmente du côté du RB Leipzig et une volonté claire et nette de quitter l’OL pour Castello Lukeba.

Troisième offre du RB Leipzig pour Lukeba

Le média précise qu'il s'agit de la 3e offre officielle de Leipzig pour Lukeba après une première offre à 27 millions d'euros bonus compris puis une seconde offre à 30 millions d'euros bonus compris. Selon le média, le défenseur de l’Equipe de France espoirs a fait savoir que sa volonté était de quitter son club formateur afin de rejoindre le club allemand et disputer la Ligue des Champions la saison prochaine.

Sous contrat à l’OL jusqu’en juin 2025, le natif de Lyon tient néanmoins à ce que son club formateur touche une grosse indemnité de transfert lors de son départ et espère donc que John Textor ne bloquera pas son transfert vers le RB Leipzig cet été. Malgré le recrutement d’El Chadaille Bitshiabu en provenance du PSG pour une somme comprise entre 15 et 20 millions d’euros au mois de juillet, Leipzig n’a jamais abandonné la piste Castello Lukeba, l’objectif du club allemand étant d’associer les deux grands talents français en défense centrale la saison prochaine. Les supporters de l’OL, qui se font beaucoup de soucis pour l’avenir de Bradley Barcola ces derniers jours, n’ont pas fini d’être angoissés par ce mercato estival de leur club de cœur.