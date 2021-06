OL : Ça s’emballe pour Aouar, Tottenham débarque

Dans : OL.

Arsenal voit son rival débarquer sur la piste menant à Houssem Aouar. Une grosse bagarre s’annonce entre les deux clubs du nord de Londres.

L’avenir d’Houssem Aouar dépendra des opportunités. Le milieu de terrain était déjà proche de quitter l’OL il y a an, lors de l’été 2020. Aucune offre satisfaisante n’avait finalement convaincu Jean-Michel Aulas et Juninho. À deux ans du terme de son contrat, l’international français intéresse à nouveau quelques gros clubs européens, malgré sa saison assez décevante ponctuée par 8 buts et 4 passes décisives toutes compétitions confondues. TodosFichajes.com parlait fin mai d’un accord entre Houssem Aouar et le Real Madrid, malgré le départ de Zinédine Zidane qui l’appréciait particulièrement. Arsenal est aussi sur ses tablettes depuis quelques années. Mais si les Gunners ont d’autres priorités, comme Edouardo Camavinga, Tottenham pourrait bien en profiter. Les Spurs sont très intéressés, informe le Daily Mirror.

Fabio Paratici conquis

Le nouveau directeur général de Tottenham, Fabio Paratici, a inscrit le nom d’Houssem Aouar dans sa liste des joueurs à recruter cet été. Les Spurs sont à la recherche d’un élément créatif au milieu. Les deux clubs rivaux du nord de Londres pourraient bien se livrer une bataille dans ce dossier. Et cette situation devrait profiter à l’OL. Selon le média anglais, Lyon est prêt à vendre son joueur pour renflouer un peu les caisses. Peter Bosz lui aurait sûrement réservé une place de choix dans son équipe au style offensif, mais la réalité économique est fatale. Si une offre satisfaisante se présente, l’état-major lyonnais accompagnera Houssem Aouar à l’aéroport. Reste à savoir si Arsenal, Tottenham ou même le Real Madrid sont réellement motivés dans ce dossier.