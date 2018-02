OL : Ça le démangeait, Genesio n’a pas osé

Dans : OL, Europa League, Coupe d'Europe.

Ulcéré par le comportement de Mariano Diaz et Memphis Depay après le match nul à Lille, Bruno Genesio avait piqué une colère noire en désignant les deux joueurs comme les responsables de l’attitude négative de son équipe dans le Nord. Un discours musclé qui a fait du bruit, puisque même les joueurs, à l’image de Jérémy Morel, ont été surpris par ce ton de leur entraineur. Mais ce jeudi, les deux éléments étaient titulaires au coup d’envoi pour le match en Espagne, et l’entraineur lyonnais a reconnu après la rencontre avoir énormément hésité à faire ce choix. Mais Genesio n’est pas non plus suicidaire, et il ne voulait pas se priver de deux éléments majeurs du match aller.

« J’ai beaucoup réfléchi à la meilleure équipe pour se qualifier. C’est l’intérêt supérieur de l’institution qui compte. J’ai décidé de les faire jouer après avoir beaucoup parlé. Ils ont montré qu’ils étaient capables de jouer ensemble, et de faire les efforts ensemble, pour l’équipe », a livré le coach de l’OL, qui a bien vu que, malgré quelques dissensions, l’Espagnol et le Néerlandais ont quand même tenté de limiter les initiatives individuelles.