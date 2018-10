OL : C'est simple, voilà comment Aulas va mettre Lyon au sommet

Dans : OL, Ligue 1.

Président de l’Olympique Lyonnais depuis 1987, Jean-Michel Aulas n’est pas du genre à vivoter en Ligue 1 avec son club.

Si les succès ne sont plus aussi nombreux qu’au début du siècle, le dirigeant rhodanien continue de travailler et d’innover pour remettre Lyon sur le devant de la scène française et européenne, son grand objectif pour les prochaines années. La construction du grand stade, la formation et le recrutement des jeunes sont les atouts dans la manche de Jean-Michel Aulas pour retrouver de grandes ambitions, comme il l’explique sur le site officiel du club rhodanien.

« On forme des jeunes pour qu’ils s’épanouissent avec l’OL avant d’être aspirés par le marché européen. Cela risque d’être encore le cas l’été prochain. C’est pour cela, qu’il faut aussi être capable d’attirer de jeunes joueurs à fort potentiel comme on l’a fait ces dernières années. Notre modèle est reconnu partout en Europe où l’on salue notre stratégie en matière d’infrastructures, de formation et de football féminin. On est peut-être un peu en avance mais c’est aussi de cette manière que l’on restera compétitif et que l’on pourra un jour atteindre le toit de l’Europe », a promis le président de l’Olympique Lyonnais, qui a en effet tiré le gros lot avec des jeunes joueurs recrutés comme Tousart, Ndombélé, Mendy, Terrier, Dembélé ou Cornet, qui pourront dans les années à venir être vendus à des montants copieux. Et ainsi financer des arrivées de plus en plus prestigieuses ?