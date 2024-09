OL ‍: C’est maintenant officiel, Caqueret a perdu le totem

Dans : OL.

Par Eric Bethsy

Décevant depuis le début de la saison, Maxence Caqueret a perdu sa place de titulaire à l’Olympique Lyonnais. Le milieu de terrain, de nouveau remplaçant face à l’Olympiakos (2-0) en Ligue Europa, n’est même pas entré jeudi. Comme si l’entraîneur Pierre Sage souhaitait lui envoyer un message.

Maxence Caqueret découvre une nouvelle vie à l’Olympique Lyonnais, celle d’un joueur sous la menace en cas de contre-performance. Le milieu de terrain a longtemps profité d’un statut d’intouchable. Mais dimanche dernier, lors du choc face à l’Olympique de Marseille (défaite 2-3), sa non-titularisation a interrompu sa série de 53 titularisations consécutives. Et ce n’était pas simplement pour le ménager. Quatre jours plus tard, Maxence Caqueret n’a pas retrouvé sa place de titulaire pour affronter l’Olympiakos en Ligue Europa.

🔥 𝗨𝗻𝗲 𝘃𝗶𝗰𝘁𝗼𝗶𝗿𝗲 𝗽𝗼𝘂𝗿 𝗻𝗼𝘁𝗿𝗲 𝗿𝗲𝘁𝗼𝘂𝗿 𝗲𝗻 𝗘𝘂𝗿𝗼𝗽𝗲💪



Nos Gones débutent parfaitement leur campagne en @EuropaLeague 2024-2025 avec ce succès face à l’Olympiacos ! 👊🔴🔵



2-0 #OLOLY pic.twitter.com/JWqU7fcNyv — Olympique Lyonnais (@OL) September 26, 2024

Pire encore, le cadre des Gones n’est même pas entré en jeu. L’entraîneur Pierre Sage, qui avait titularisé Nemanja Matic et Corentin Tolisso, a préféré lancer Tanner Tessmann et Mahamadou Diawara pendant la rencontre. Comme le rappelle le compte X Stats Foot, Maxence Caqueret n’avait plus assisté à l’intégralité d’un match sur le banc depuis une victoire contre les amateurs de Chambéry (0-3) en 16e de finale de Coupe de France, c’était en janvier 2023. A l’époque, le coach Laurent Blanc avait profité de cette rencontre pour effectuer des rotations.

L'aveu de Caqueret

Cette fois, le milieu de terrain est bien victime d’un choix sportif. Le principal intéressé, dont le possible départ cet été a pu le perturber, reconnaissait lui-même sa méforme en conférence de presse. « Mon début de saison n'est pas très bon, je sais que je peux faire beaucoup mieux, admettait le Lyonnais la semaine dernière. J'aspire à être plus impactant dans cette équipe, ce milieu de terrain. Je vais le corriger. Je sais que ça va aller, je suis sûr de mes qualités, je bosse tous les jours pour cela. » Insuffisant pour rassurer Pierre Sage.