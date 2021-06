OL : Bruno Guimaraes était obligé d’aller aux JO

Dans : OL.

Sélectionné par le Brésil pour disputer les Jeux Olympiques, Bruno Guimaraes sera peut-être le seul Lyonnais à aller à Tokyo.

Maxence Caqueret a aussi été appelé par Sylvain Ripoll, mais l’OL n’a pas prévu de laisser filer plusieurs de ses joueurs à des dates non obligatoires de la FIFA. En tout cas, pour le Brésilien, le feu vert de son club est une très bonne nouvelle, et le milieu de terrain n’a pas hésité à prendre la parole pour remercier ses dirigeants, qui lui avaient promis ce petit cadeau il y a longtemps, et ont donc tenu parole.

« Mon parcours ici à Lyon a toujours été marqué par la transparence et la sincérité. J’ai toujours manifesté au club de manière claire mon désir de défendre les couleurs de mon pays aux jeux olympiques, c’était d’ailleurs stipulé sur mon contrat. Je suis heureux de voir que ce qui avait été promis va être respecté. Mon affection et mon respect pour l’OL sont énormes. Je pars aux JO, mais je reviendrai avec mon engagement et mon dévouement de toujours », a livré Bruno Guimaraes dans une déclaration sur ses réseaux sociaux. Un geste que le Brésilien ne va pas oublier, même s’il a bien précisé que c’était un accord aussi écrit dans le cadre de son transfert à Lyon il y a un an et demi. Les avocats n’auront donc pas besoin de se pencher sur ce dossier, Bruno Guimaraes représentera donc l’OL aux JO, même s’il sera peut-être bien le seul.