OL ‍: Bien triste chiffre pour le retour de la Coupe d’Europe

Par Guillaume Conte

Grand retour de la Coupe d’Europe ce jeudi 26 septembre au Groupama Stadium, et vue l’épopée de la saison dernière pour aller chercher ce billet, nul doute que cela fait chaud au coeur des supporters lyonnais. Néanmoins, entre la fermeture des virages pour une ancienne sanction à appliquer en Europe, les résultats actuels et l’engouement modéré, l’OL jouera devant une affluence très modeste.

🦁 Notre groupe pour la réception de l'Olympiacos en @EuropaLeague, ce jeudi à 21h au @GroupamaStadium ⚔️🔴🔵#OLOLY pic.twitter.com/nI5ETze6ru — Olympique Lyonnais (@OL) September 26, 2024

Selon les médias lyonnais, seuls 25.000 spectateurs sont attendus pour cette affiche contre l’Olympiakos. Le mauvais temps n’aide pas non plus les indécis à franchir le pas, et c’est pourquoi le club rhodanien a limité sa jauge à 28.000 spectateurs pour cette rencontre européenne.