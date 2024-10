OL ‍: Besiktas arrive, le Groupama Stadium au régime forcé

Dans : OL.

Par Mehdi Lunay

Jeudi prochain, l'OL retrouvera le Besiktas en Ligue Europa. Le dernier match à Lyon entre les deux équipes en 2017 avait été marqué par des affrontements et un envahissement de terrain. Un scénario que les autorités et le club rhodanien ne veulent plus revivre.

L'OL a bénéficié d'un programme haut en couleur en Ligue Europa. Les Lyonnais ont déjà pu goûter à l'ambiance magnifique d'Ibrox, le stade des Rangers. A la maison aussi, l'OL aura le droit à des clubs aux supporters très chauds. Après l'Olympiakos, le Besiktas viendra au Groupama Stadium jeudi prochain. Néanmoins, l'OL se serait bien passé de retrouvailles avec la formation d'Istanbul. En 2017, le quart de finale aller de Ligue Europa entre les deux équipes avait été chaotique. Les supporters turcs étaient venus en nombre dans le Rhône et cela avait dégénéré en tribunes. Des violents affrontements avaient contraint les spectateurs à se réfugier sur la pelouse, retardant le coup d'envoi de 45 minutes.

Stade à moitié vide pour l'OL

L'OL ne veut plus revivre cette soirée qui lui avait coûté une grosse amende et l'avait menacé d'une suspension ferme de toute coupe d'Europe. Ainsi, selon RMC Sport, la direction lyonnaise s'est adaptée et elle a pris une mesure forte. Elle a décidé de n'accueillir que 30 000 spectateurs pour ce OL-Besiktas, soit un peu plus de la moitié de la capacité totale du stade (59 186 places). Un sacrifice financier mais aussi un coup dur pour les fans lyonnais puisque les 28 000 abonnés auront la priorité pour l'achat d'une place.

Une mesure sans doute prise pour éviter l'achat de places par des supporters turcs venant de toute l'Europe. En effet, les pouvoirs publics ont interdit le déplacement des supporters du Besiktas à Lyon. Outre le stade situé à Décines, ces derniers ne pourront pas se rendre dans le centre-ville de Lyon, dans les gares et les aéroports entre le mercredi 23 octobre et le vendredi 25 octobre. A voir désormais si ce dispositif global sera suffisant pour éviter tout débordement le jeudi 24 octobre.