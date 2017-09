OL : Bertrand Traoré joue carte sur table avec Lyon

Dans : OL, Ligue 1.

Encore une fois titulaire samedi contre Dijon, Bertrand Traoré bénéficie de la totale confiance de Bruno Genesio, lequel l'a aligné dans son onze de départ lors des sept matches de Ligue 1 déjà joués. Mais face au DFCO, l'attaquant burkinabé est apparu dans le dur physiquement, semblant nettement moins fringant que lors du match contre le Paris Saint-Germain. S'il ne se cache pas derrière cette excuse, Bertrand Traoré admet que la trêve internationale, qui n'a pas été une trêve pour lui, a quand même fait un peu mal. Mais l'ancien joueur de Chelsea estime qu'il va vite revenir à son meilleur niveau.

« Si j’ai payé physiquement le match à Paris ? Non, ça n’a rien à voir. Là, on ne pensait qu’à Dijon. À Paris, on avait fait un match plein, même si on avait perdu. Là, c’était un autre match, il fallait répondre présent. Mais oui, le retour d’Afrique avait été difficile. Alors je commence à revenir, à retrouver la forme du début de saison. Mais je veux faire plus, être plus décisif. Je sais que je dois apporter plus à l’équipe. Avec le temps, ça va venir (...) En tant que compétiteur, on veut gagner tous les matches, prendre le maximum de points. Il faut repartir au travail, s’accrocher et repartir sur nos bases des premiers matchs », explique, dans Le Progrès, Bertrand Traoré. Avec un match d’Europa League délicat contre l’Atalanta et un déplacement chez de solides Angevins, on verra si l’attaquant a vu juste.