OL : Benzema de retour à Lyon, son ancien agent lâche un scoop XXL

Jean-Michel Aulas avait confié il y a quelques semaines que le retour de Karim Benzema avait été étudié la saison passée à l'Olympique Lyonnais. Et dans l'émissionTant qu'il y aura des Gones, Karim Djaziri, agent historique de Karim Benzema, avec qui il ne collabore plus depuis quelques mois, a reconnu que l'an dernier, suite au départ de Zinedine Zidane, il s'était entretenu avec le président de l'OL concernant la possibilité pour l'attaquant français du Real Madrid de revenir à Lyon. Même s'il admet que cela aurait été compliqué à financer, KB9 n'était pas opposé à cet incroyable come-back.

« Le métier d’agent c’est aussi d’anticiper les coups. Quand j’ai eu connaissance un peu avant que Zizou allait arrêter, je me suis dit qu’il y allait avoir un nouvel entraîneur, que Karim était au Real Madrid depuis 9 ans, je me demandais si le nouvel entraîneur ne voudrait pas faire table rase du passé, notamment avec les joueurs estampillés Zizou. Je savais aussi que Cristiano partait. Avant que Lopetegui soit nommé, il s’est passé un peu de temps et j’ai appelé deux clubs, dont l’OL car je sais que Karim devait quitter le Real c’est pour revenir à Lyon. J’ai donc appelé Jean-Michel Aulas et je lui ai dit : « Jean-Michel, est-ce que pour vous économiquement c’est possible ? » On a échangé sur les possibilités et on a évoqué l’idée de nouveaux partenaires car on savait que financièrement c’était très compliqué. Quand Lopetegui est arrivé et il a appelé Karim pour lui dire qu’il comptait sur lui, j’ai donc appelé Jean-Michel pour lui dire que ce n’était plus possible. On n’en était pas au point de dire que ça pouvait se faire, mais on a flirté. Karim l’OL c’est son club, sa famille (...) Il aimerait bien revenir à Lyon, mais économiquement c’est quasi-impossible et puis est-ce bien de revenir alors que sa carrière n’est plus ascendante ? », a confié Karim Djaziri, qui aurait été très heureux de faire revenir à l'Olympique Lyonnais celui dont il a été très proche pendant de longues années et dont il a géré la carrière pendant 15 saisons.