OL-Barça : Ndombele opérationnel, grosse incertitude pour Denayer

Remplacé par Fernando Marçal contre Guingamp vendredi soir, Jason Denayer est toujours incertain pour la réception du FC Barcelone.

En effet, l’international belge souffre des adducteurs et pour l’heure, sa participation au match de Ligue des Champions est incertaine selon L’Equipe. « Le défenseur central a poursuivi, hier, son protocole de soins, réparti en deux séances » explique le quotidien avant de préciser. « Au sein de l’OL, on se garde de se prononcer sur les chances pour l’international belge de débuter. Aucune décision ne devrait être prise avant mardi matin ».

En revanche, une bonne nouvelle est à signaler pour l’OL et son entraîneur Bruno Genesio. Egalement incertain en raison de douleurs à la cheville, Tanguy Ndombele devrait être en mesure de tenir sa place. L’international français était également en soins ce week-end, mais il ne ressent désormais plus aucune douleur et a ainsi rassuré le staff. A moins d’un retournement de situation, il sera titulaire contre Barcelone, où il pourrait être associé à Lucas Tousart selon L’Equipe. Décalant ainsi Aouar à gauche et replaçant Memphis en soutien de Dembélé, le capitaine Fekir étant suspendu.