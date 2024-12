OL ‍: Banni par Textor, il a vraiment souffert

Dans : OL.

Par Alexis Rose

Adjoint de l'AC Horsens, club de D2 danoise, depuis l’automne dernier, Jean-François Vulliez a encore un peu de mal à digérer son départ de l’Olympique Lyonnais après plus de dix de bons et loyaux services.

De manière indirecte, Jean-François Vulliez a fait les frais de la prise de pouvoirs de Pierre Sage au sein du club rhodanien. En concurrence avec l’actuel entraîneur des Gones pour reprendre de manière provisoire l’équipe première de l’OL en fin d’année 2023, l’ancien directeur du centre de formation avait finalement été écarté par John Textor, malgré quelques soutiens en interne. Pourtant, en septembre de la même année, il avait assuré l’intérim sur le banc des pros face au Havre, après avoir fait partie du staff de Laurent Blanc.

Inscrit dans la promotion au BEPF, contrairement à Pierre Sage à l’époque, Vulliez semblait donc se diriger vers un avenir autour de l’équipe première de l’OL. Sauf que le proche de Jean-Michel Aulas a finalement été mis de côté par la nouvelle direction, et il a donc quitté l’OL l’été dernier après 12 ans à la formation. Une blessure encore un peu ouverte pour Vulliez, qui retrouve toutefois du plaisir sur les terrains danois.

« Cette période a été un mal pour un bien »

Après 12 ans à l'OL, dont six comme directeur de formation Jean-François Vulliez evoque sa nouvelle aventure au plus près du terrain en Scandinavie, à l'AC Horsens. Il evoque sa mission, le football danois mais aussi « la fin douloureuse à Lyon ».https://t.co/hyy29kemJP — Le Progrès OL (@LeProgresOL) December 26, 2024

« La fin a été douloureuse pour moi à l’OL. À l’arrivée de Fabio Grosso, avec la restructuration du staff, j’ai été mis de côté. Ça a été le début de la fin. J’avais une histoire avec Jean-Michel Aulas, Vincent Ponsot, mais pas avec la nouvelle gouvernance. Ça a été difficile de janvier à mon départ cet été, je bossais mon diplôme du BEPF chez moi. Je n’ai mis les pieds à Décines qu’à l’occasion de mes passages pédagogiques auprès de la réserve de Gueïda Fofana, en janvier sur une séance, puis en février sur un amical, grâce à un accord avec l’OL et la FFF. Je souhaitais surtout partir de l’OL dignement, et en bons termes avec la direction générale. Cette fin de cycle a été une opportunité. Cette période a été un mal pour un bien pour me recentrer sur l’essentiel et faire un point d’étape dans ma vie. On sait que tout peut aller très vite dans le monde pro, dans un sens comme dans l’autre. Mais je ne dirai jamais de mal de l’OL, ni ne retiendrai que les derniers mois. Ce club m’a tant donné pendant si longtemps », a lancé, dans les colonnes du Progrès, Vulliez, qui a donc vu son aventure à l’OL se noircir à partir de l’été 2023 quand Pierre Sage avait pris sa succession à la tête du centre de formation lyonnais…