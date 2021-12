OL : Azmoun fonce à Lyon au mercato

Dans : OL.

Par Guillaume Conte

Au lendemain de l’offre à 4 millions d’euros effectuée par l’OL pour Sardar Azmoun, le club rhodanien touche au but.

Le Zénith Saint-Pétersbourg n’a pas répondu à la proposition lyonnaise pour le moment, et le marché des transferts n’ouvrira ses portes que dans 24 heures de toute façon. Mais un élément important a été dévoilé et il concerne la volonté du joueur iranien. Ce dernier ne compte pas s’éterniser en Russie et souhaite désormais rejoindre rapidement l’OL. C’est aussi la volonté de Jean-Michel Aulas, qui n’a pas fait pour rien cette proposition financière aussi prématurée. Le but est d’avoir Sardar Azmoun dans son effectif au début de janvier, et ne pas attendre encore un mois avant d’avoir ce renfort désiré par Peter Bosz.

Azmoun veut jouer à l'OL

Pour l'entourage de Sardar Azmoun, aucun doute, l'Iranien va rejoindre l'OL. Donc mis à part le fameux revirement de situation... L'attaquant va renforcer Lyon lors de ce mercato hivernal. #Mercato #OL — Nabil Djellit (@Nabil_djellit) December 30, 2021

L’offre est faite, le joueur est d’accord et même emballé à l’idée de rejoindre le championnat de France. Il ne manque plus que l’accord du Zénith Saint-Péterbourg, qui fait pour le moment la sourde oreille. L’idée chez les dirigeants russes pourrait être d’accepter ce départ, mais aussi de faire jouer la concurrence. Toutefois, cela ne devait pas suffire étant donné que l’OL a énormément avancé. Pour Nabil Djellit, le dossier est bouclé et Azmoun sera bien lyonnais pour la suite de cette saison. Son entourage est particulièrement confiant, ce qui laisse entendre que le Zénith ne va pas retenir plus longtemps un joueur qui ne vaudra plus un centime en fin de saison. Il s’agirait alors de la première recrue lyonnais, et peut-être pas la dernière sachant que l’OL rêve aussi de se renforcer défensivement, ou la première partie de saison a été également difficile.