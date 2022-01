OL : Azmoun à Lyon, il dément cette info folle

Dans : OL.

Par Mehdi Lunay

Depuis plusieurs jours, les rumeurs d'une arrivée prochaine de Sardar Azmoun à l'OL deviennent plus insistantes. L'Iranien a tenu à calmer le jeu et à rectifier certains faits concernant notamment sa famille.

Sardar Azmoun est devenu sans le vouloir l'un des principaux sujets de conversation des supporters lyonnais ainsi que le feuilleton de ce début d'année 2022 à l'OL. L'attaquant iranien, en fin de contrat en juin prochain avec le Zenith, est clairement la cible du mercato hivernal lyonnais. Ce mois de janvier est déterminant pour l'OL sur le dossier et il semble que le club de Jean-Michel Aulas joue en ce moment son va-tout. Plusieurs journalistes français et italiens, bien informés sur les questions de mercato, évoquaient même une conclusion imminente et positive pour Lyon. Hugo Guillemet, le journaliste l'Equipe qui suit le club rhodanien étaient de ceux-là tout comme Fabrizio Romano. On évoquait même que le frère et la mère du joueur visitaient déjà des maisons dans la région lyonnaise.

The agreement on personal terms between Sardar Azmoun and OL has been reached few weeks ago - confirmed. Deal in place to join as free agent on a four-year contract [June 2026], as per @hugoguillemet. 🔵🇮🇷 #OL



Negotiations on with Zenit to anticipate the deal in January. — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) December 11, 2021

Azmoun calme les rumeurs, sa mère était en Iran pas à Lyon

Une dernière information qui n'a pas été du goût de Sardar Azmoun. L'attaquant, dont l'avenir est sujet à bien des suppositions en ce moment, a tenu à exprimer sa vérité sur certains détails énoncés dans la presse. Il dément notamment toute visite de sa mère dans le Rhône et pour cause, elle était selon lui en Iran. « Les médias annoncent des nouvelles dont je n'ai aucune nouvelle. J'aimerais dire quelles équipes m'ont été proposées, mais j'ai peur que mes propos soient mal utilisés. Ce n'est pas vrai que j'ai lu dans les médias que j'étais d'accord avec une certaine équipe. C'était une mauvaise information de dire que ma mère cherchait une maison pour moi en France parce que ma mère était à Gonbad (en Iran) à ce moment-là », a t-il indiqué via son Instagram. Le joueur iranien tient à être prudent sur son avenir d'autant que les négociations entre son club et sa future destination sont entrées dans la phase décisive.