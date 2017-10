OL : Aulas se sent aimé et apprécié, même sur Twitter

Dans : OL, Ligue 1.

Sur Twitter, Jean-Michel Aulas n'est pas du genre à prendre des gants, notamment lorsque des supporters de l'Olympique Lyonnais l'invectivent sur Bruno Genesio ou sur ses choix au mercato. Car le patron de l'OL ne se limite pas à envoyer promener les supporters des rivaux de Lyon, ce qui serait trop facile, mais il est également sans pitié avec ses propres fans, ce qui est plus original.

Mais ce lundi, Jean-Michel Aulas n'a aucun problème à assumer son attitude sur Twitter et il affirme même que ceux qui le taillent son souvent les premiers à lui demander pardon. « Twitter est fait pour cela : se mettre à la même hauteur que tout le monde. Quand je réponds sèchement à un supporter, il est quand même heureux de discuter avec moi. Aucun autre président ne le fait. La démocratie est sur Twitter et j'ai un peu, grâce à cet outil, la relation des présidents espagnols avec les socios. Quand je bloque un Twittos, il me supplie de le débloquer. Croyez-moi, je n'ai pas de crainte. Les gens m'apprécient. Ils aiment le combat que je mène », explique, sur Eurosport, un Jean-Michel Aulas qui ne doute de rien. C'est ce qui fait son charme...