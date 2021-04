OL : Aulas réclame un passeport vaccinal

Dans : OL.

Pour le président de l'Olympique Lyonnais, il faut désormais que les autorités mettent en place un passeport vaccinal afin de relancer l'économie et permettre notamment le retour des supporters dans les stades.

L’hypothèse d’un retour du public dans les stades est encore nébuleux en France, alors même que l’on a vu des fans dimanche dernier à Wembley pour la finale de la Coupe de la Ligue anglaise, ou en Espagne pour du tennis. Tandis que des rumeurs évoquent la possibilité d’une ouverture très précautionneuse des tribunes pour la finale de la Coupe de France, Jean-Michel Aulas espère lui que l’état va mettre en place un passeport vaccinal afin que tout cela commence à s’accélérer. Alors que notre pays compte ce mercredi un peu moins de 6 millions de personnes ayant eu les deux doses du vaccin contre le covid, le président de l’Olympique Lyonnais souhaite que cela bouge.

Et via les réseaux sociaux, Jean-Michel Aulas est monté au créneau. « Il devient urgent de lancer un passeport santé pour permettre aux Français vaccinés, immunisés ou avec un test négatif de pouvoir retourner au cinéma, au musée, au stade, en terrasse, reconstruire du lien social, retrouver l’espoir de pouvoir sortir de tout cela », a réclamé le patron de l’OL, qui sait cependant que la fin de saison en Ligue 1 se jouera à huis-clos, le ministère des Sports ne voulant plus faire croire à un miracle de plus. Pour l'instant, la mise en place de ce fameux passeport vaccinal est sur les rails, mais le gouvernement veut prendre son temps avant d'en fixer les limites.