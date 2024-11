OL ‍: Aulas ne rachètera pas le club à Textor

Dans : OL.

Par Claude Dautel

Tandis qu'Eagle Football Group va devoir trouver une solution afin d'éviter que l'Olympique Lyonnais descende en Ligue 2, le nom de Jean-Michel Aulas est revenu dans l'actualité du club rhodanien.

Dans une vidéo diffusée dimanche, Romain Molina a évoqué un vieux serpent de mer, à savoir le possible retour de Jean-Michel Aulas aux commandes de l'OL si John Textor devait jeter l'éponge. Le journaliste affirmait ne pas croire à cette hypothèse, mais sur les réseaux sociaux certains sont persuadés que l'ancien président emblématique de l'Olympique Lyonnais ne laissera pas son ancien club s'écrouler et descendre en Ligue 2. Pourtant, ce lundi, Jean-Michel Aulas est sorti du silence, et s'il n'a pas cité le nom de John Textor, celui qui avait vendu l'OL pour 800 millions d'euros en 2022 n'a visiblement pas du tout l'intention de se lancer dans une opération rachat du club de la capitale des Gaules. JMA a d'autres objectifs et il les assume sans problème.

Aulas sort du silence sur le dossier OL

L’@OL, avec ses supporters, est un club merveilleux, parmi les premiers pour les académies (H/F) pour les féminines comme pour les hommes. À la nouvelle équipe d’écrire un nouveau chapitre de l’histoire du club. Je me consacrerai au développement du football féminin et à la @FFF. — Jean-Michel AULAS (@JM_Aulas) November 18, 2024

Probablement alerté que son nom était cité depuis l'annonce par la DNCG des sanctions contre l'Olympique Lyonnais, Jean-Michel Aulas a démenti. « L’OL avec ses supporters, est un club merveilleux, parmi les premiers pour les académies (H/F) pour les féminines comme pour les hommes. À la nouvelle équipe d’écrire un nouveau chapitre de l’histoire du club. Je me consacrerai au développement du football féminin et à la FFF », lance l'ancien propriétaire de l'Olympique Lyonnais, histoire de prouver qu'à 75 ans, il voulait désormais se consacrer à ses nouvelles missions et pas jouer les pompiers de service malgré toute l'affection qu'il a pour l'OL. A en lire de nombreuses réactions au message de JMA sur les réseaux sociaux, cette décision est plutôt bien comprise.