OL : Aulas n'oublie pas son « Champions project »

Dans : OL.

L'Olympique Lyonnais va vivre une deuxième année consécutive sans Ligue des champions, mais Jean-Michel Aulas n'est pas du genre à renoncer dans ses ambitions.

Jean-Michel Aulas a reconnu qu’après la défaite de son Olympique Lyonnais contre l’OGC Nice lors de la 38e journée de Ligue 1, il avait sérieusement envisagé de jeter l’éponge. Même si on a du mal à croire à cette version, le patron de l’OL a tout de même dû prendre un uppercut en voyant Rudi Garcia et son équipe ne pas réussir à s’emparer d’un ticket pour la Ligue des champions qui lui tendait les bras. Trois semaines plus tard, JMA a d’ores et déjà rebondi et remonte sur le ring, réconforté qu’il est par la signature de Peter Bosz. Car l’entraîneur néerlandais coche toutes les cases pour Lyon, et en plus il s’est déjà mis les supporters dans la poche, ce qui n’est pas un mince exploit. Fort de tout cela, Jean-Michel Aulas est gonflé à bloc et se projette déjà sur les saisons à venir

Interrogé ce mercredi en marge de l’inauguration du pôle de loisirs OL Vallée, le président de l’Olympique Lyonnais a reconnu que ses ambitions étaient toujours élevées. « Ce n’est pas parce que OL Groupe a fait un certain nombre d’autres choses, que l’on ne va pas laisser l’activité football au centre de notre activité. L’OL est un club de football, on est en train de travailler à sa structuration afin de retrouver le plus rapidement possible un titre de champion (...) L’objectif est également de tutoyer les plus grands clubs d’Europe et qui sait d’aller gagner une coupe d’Europe, ce que l’on recherche depuis maintenant un peu plus de dix ans », a fait remarquer Jean-Michel Aulas, qui a déjà oublié son petit coup de déprime et tient à le faire savoir.