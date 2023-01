OL : Aulas montre les crocs dans le dossier Cherki au PSG !

Dans : OL.

Par Hadrien Rivayrand

Depuis quelques heures, le nom de Rayan Cherki revient avec insistance du côté du PSG. Mais Jean-Michel Aulas est vite sorti sur Twitter pour démentir les rumeurs.

Rayan Cherki connait des débuts quelque peu tumultueux avec l'OL. Grand espoir du centre de formation des Gones, le joueur de 19 ans peine à faire son trou malgré son talent indéniable. Son comportement ainsi que sa science du jeu n'ont pas toujours joué en sa faveur. Depuis son arrivée sur le banc de l'OL, Laurent Blanc lui donne néanmoins sa chance, conscient du potentiel de Rayan Cherki. Et Lyon n'est pas le seul club à voir un énorme futur en Cherki. C'est aussi le cas du PSG. Selon les informations de L'Equipe, les champions de France ont fait du jeune Lyonnais le remplaçant idéal de Pablo Sarabia. Une offre aurait même déjà été envoyée à la direction de l'OL.

Aulas ne se laissera pas faire pour Cherki

⁦@OL⁩ Rayan est un enfant du club qui s’inscrit dans notre projet , le voir courtisé est normal et nous rend fier de notre académie aussi , mais l’avoir avec nous est bien plus important que tout #Rayan pic.twitter.com/Xcgx7lxZWJ — Jean-Michel AULAS (@JM_Aulas) January 25, 2023

Le média français rajoute même que les Rhodaniens ne seraient pas totalement fermés à l'idée de se séparer de Cherki, à qui il ne reste plus qu'un an et demi de contrat. Alors que les rumeurs d'un départ au PSG se font de plus en plus insistantes, la réaction de Jean-Michel Aulas aura été rapide. Sur son compte Twitter, le président de l'OL a en effet indiqué sans sourciller : « @OL ⁩ Rayan est un enfant du club qui s’inscrit dans notre projet , le voir courtisé est normal et nous rend fier de notre académie aussi , mais l’avoir avec nous est bien plus important que tout Rayan ». Une sortie remarquée qui n'a pas cependant pas convaincu tout le monde, surtout du côté des fans de l'OL. En effet, le président lyonnais avait fait pareille sortie concernant le futur d'Amine Gouiri, avant que ce dernier ne parte finalement à Nice. Concernant Cherki, Lyon vient néanmoins de montrer les crocs et d'envoyer un signal fort au PSG. Le natif de Lyon ne sera pas bradé et fait publiquement partie des projets rhodaniens.