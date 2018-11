OL : Aulas justifie l'injustifiable en se moquant du PSG !

Dans : OL, Ligue des Champions, Coupe d'Europe, PSG.

L'Olympique Lyonnais s'est clairement et lourdement raté mercredi soir face à Hoffenheim, puisque le club rhodanien menait 2-0 et évoluait à 11 contre 10 avant de finalement se retrouver à 2-2 dans les toutes dernières secondes du match. Une victoire aurait quasiment qualifié l'OL pour les huitièmes de finale de la Ligue des champions, alors que désormais les cartes sont en partie redistribuées. Mais il n'empêche que Jean-Michel Aulas était tout de même incisif après la rencontre, glissant même un bon tacle au Paris Saint-Germain en se posant en donneur de leçon, son meilleur rôle.

Car pour le président de l'Olympique Lyonnais, il ne faut pas se retrancher derrière l'arbitre pour justifier ce résultat. « Je ne sais pas si vous avez regardé le but d'Hoffenheim, quand Tanguy Ndombele se blesse, le ballon est sorti. Alors je ne vais pas faire comme le Paris Saint-Germain, je ne vais pas pleurer sur toutes les antennes, de toute façon vous ne reprendrez pas ma déclaration si je pleure contre l'arbitre. Mais, le foot ce n'est pas une science exacte, il y a des interprétations, des réussites, et puis c'est vrai que le mental a été défaillant et là je suis d'accord. Mais ce qui est bien c'est qu'il n'y a pas à travailler le mental du président », a lancé Jean-Michel Aulas, histoire d'atténuer la douleur. Mais au final, et pour cette quatrième journée de Ligue des champions, aucun club français ne s'est imposé. Pas de quoi faire le malin que ce soit pour l'OL, le PSG et Monaco.