OL : Aulas interpellé, on exige de lui « une preuve d’amour »

Actuellement 9e de National, Lyon Duchère est un club qui pourrait collaborer dans un avenir plus ou moins proche avec l’Olympique Lyonnais.

Effectivement début février, Jean-Michel Aulas confiait dans les colonnes du Progrès qu’un partenariat serait envisageable dès lors que Lyon Duchère monterait en Ligue 2, ce qui pourrait permettre à l’OL de prêter ses jeunes joueurs de l’académie dans un club voisin, à un niveau de compétition très correct. Une déclaration qui n’est évidemment pas passée inaperçue du côté de Lyon Duchère puisque le président Mohamed Tria a répondu à Jean-Michel Aulas.

Et selon lui, un partenariat entre les deux clubs du Rhône pourrait être mis en place dès maintenant. Ce serait du bon sens à ses yeux… « Jean-Michel Aulas peut dès à présent me prêter des joueurs. Il n’a pas besoin d’attendre qu’on soit en Ligue 2. À chaque fois qu’on a fait une demande, ça n’a pas pu se faire. J’ai dépassé la cinquantaine, me dire qu’on m’aime ne me suffit pas. Il me faut des preuves d’amour. Tout ne va pas bien entre l’OL et la Duchère, on est dans l’indifférence. Jean-Michel Aulas n’est jamais venu voir un match » a-t-il lâché un brin énervé dans les colonnes de Lyon Mag. Reste à savoir si Jean-Michel Aulas est prêt à revoir sa position, et à prêter des joueurs de l’OL en National afin d’aider son voisin…