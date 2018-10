OL : Aulas débarque en force après la critique d'Eyraud sur l'arbitre

Dans : OL, Ligue 1, OM, PSG.

Actuellement en Chine, Jean-Michel Aulas s'est tout de même intéressé à ce qu'il se passait dimanche soir du côté du Vélodrome. Et si la victoire du Paris Saint-Germain n'a pas suscité des commentaires de la part du président de l'Olympique Lyonnais, ce sont les propos de Jacques-Henri Eyraud sur l'arbitre de ce choc qui ont fait bondir Jean-Michel Aulas via Twitter. En réponse à la déclaration du patron de l'OM contre Benoit Bastien, le boss de l'OL a tenu à faire remarquer que lui avait été silencieux après le récent PSG-OL malgré des circonstances contraires. « OM-PSG : Jacques-Henry Eyraud pas d'accord avec l'arbitre Benoît Bastien. Depuis Beijing je lis ls déclarations de JH Eyraud sur l'arbitrage suis très étonné, il y avait sûrement + à dire lors du dernier Psg /OL », a lancé Jean-Michel Aulas, histoire de titiller à la fois son homologue marseillais, mais également le PSG et les arbitres.