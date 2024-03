Il fait tomber les Anglais, l'OL lui offre un énorme cadeau

Dans : OL.

Par Hadrien Rivayrand

Ce samedi soir lors de la dernière journée du VI Nations, l'équipe de France de rugby a battu l'Angleterre au bout du suspense. Héros de la rencontre, Thomas Ramos a été gâté par l'OL.

L'équipe de France de rugby a parfaitement terminé son tournoi des VI Nations en battant l'Angleterre au terme d'un Crunch plus haletant que jamais. Thomas Ramos a donné la victoire au XV de France suite à une pénalité juste avant la fin du match. Un match qui a séduit plus d'un fan au Groupama Stadium. Le public lyonnais a donné de la voix pour encourager la France mais aussi Thomas Ramos, grand supporter de l'OL. D'ailleurs, à la fin de la rencontre face à l'Angleterre, le club rhodanien, avec Alexandre Lacazette, avait un petit cadeau à offrir au joueur du Stade Toulousain.

Thomas Ramos gâté par l'OL

@LaurentPrudhom a offert un maillot de l’@OL à Thomas Ramos 🥰



« Thomas Ramos s'est dit heureux et très touché de l'attention faite en mains propres devant le vestiaire des Bleus »

Via RMC pic.twitter.com/K7cg1IkpGk — Max (@MaxOL69) March 16, 2024

Laurent Prud'homme, directeur général de l'OL, conscient que Ramos adorait le club et l'attaquant français, lui a en effet offert le maillot de Lacazette porté à Toulouse. RMC rapporte que le dirigeant lyonnais est allé directement à la porte du vestiaire du XV de France pour donner la tunique d'Alexandre Lacazette au joueur de rugby. Le numéro 10 de l'équipe de France s'est ensuite dit ému du geste de l'Olympique Lyonnais, décidément en forme aussi bien sur qu'en dehors des terrains. Les hommes de Pierre Sage ont relevé la tête en Ligue 1 et peuvent même rêver d'aller accrocher une place en coupe d'Europe la saison prochaine. Cela passera par le championnat ou la Coupe de France. Les Gones sont qualifiés pour les demi-finales de la compétition et affronteront Valenciennes pour une place en finale. Nul doute que Thomas Ramos sera derrière sa télé pour soutenir son club de coeur. La seconde demi opposera le PSG au Stade Rennais.