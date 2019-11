OL : Aulas a tué Juninho, Riolo est stupéfait !

Dans : OL.

Après la défaite subie à Marseille dimanche (2-1), Jean-Michel Aulas a monopolisé l’attention du côté de l’Olympique Lyonnais. Au contraire du directeur sportif Juninho, assez discret.

Certes, le Brésilien s’est brièvement exprimé sur OL-TV. Mais dès le coup de sifflet final, c’est Jean-Michel Aulas qui attirait la lumière en dézinguant l’arbitrage et en dénonçant le guet-apens dont le bus de l’OL avait été victime, sur l’antenne de Canal Plus. Pour Daniel Riolo, il est absolument évident que Jean-Michel Aulas a définitivement enterré son directeur sportif en se mettant en avant de cette manière, alors qu’il avait promis en début de saison de prendre du recul grâce à la venue de Juninho.

« Jean-Michel Aulas avait tenté une mini-révolution, mais il est très rapidement revenu en arrière. On pensait qu’il ne devait plus trop s’exprimer et finalement, mardi soir (après OL-Benfica sur RMC) puis dimanche soir (sur Canal +), c’est lui qui parle. Dimanche soir, immédiatement après un match important, on le revoit. Quand il est venu parler du contexte et du match, vous l’aurez remarqué comme moi, il a enterré Juninho. C’est terminé Juninho, c’est terminé. Il l’a foutu au placard ! » a argumenté le consultant de RMC, intimement persuadé que Jean-Michel Aulas a repris les opérations en main, et qu’il allait désormais être très difficile pour Juninho de regagner la confiance de son président. Le come-back de l’idole commence sérieusement à tourner au vinaigre dans la capitale des Gaules…