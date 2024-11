OL-ASSE ‍: Lyon n'échappera pas à une sanction de la LFP

Dans : OL.

Par Claude Dautel

La fête a été belle pour les supporters lyonnais contre l'ASSE, mais le déluge de fumigènes et des chants homophobes vont valoir au club de John Textor une ou des sanctions.

Le derby OL-ASSE n'a pas été d'un niveau exceptionnel au niveau de l'intensité, même si Lyon s'est imposé, ce qui est l'essentiel dans ce genre de match. Mais dans les tribunes, les supporters de l'Olympique Lyonnais, avec notamment des tifos XXL, mais aussi un usage très important de fumigènes. Résultat, la rencontre a été stoppée pendant de longues minutes. De plus, des chants homophobes ont été entendus, provoquant l'intervention du speaker du Groupama Stadium et la menace d'un arrêt définitif du derby. Même si cela n'est pas arrivé, L'Equipe annonce ce lundi soir que la commission de discipline de la Ligue de Football Professionnel va se saisir du dossier avec une forte probabilité que cela se termine avec des sanctions contre l'OL et ses supporters.

L'OL sous la menace d'une sanction

Les tifos incroyables déployés ce soir #derby 🔵🔴 pic.twitter.com/kf6zeYww3I — Tonic Radio (@tonic_radio) November 10, 2024

Journaliste du quotidien sportif, Etienne Moatti précise que le dossier OL-ASSE passera devant la commission de discipline dans deux semaines et que les menaces sont réelles pour Lyon. « Pour les fumigènes, le club risque au moins une sévère amende et possiblement un huis clos partiel s'il est établi que le nombre de fumigènes était conséquent. Dans sa jurisprudence, la commission donne des amendes si moins de 50 fumigènes ont été craqués et des huis clos partiels au-delà de ce seuil. De toute façon, l'OL devra aussi répondre des chants homophobes entendus en tribunes, ce qui pourrait pousser l'instance disciplinaire à sévir avec une fermeture partielle », précise notre confrère au lendemain du derby OL-ASSE/