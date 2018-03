OL-ASSE : L'ASSE veut piquer un buteur de l'OL au mercato !

Dans : OL, ASSE, Mercato, Ligue 1.

Auteur de 11 buts en 25 matchs de Ligue 2 cette saison, Jean-Philippe Mateta (20 ans) réalise de belles choses au Havre, où il est prêté par l’Olympique Lyonnais sans option d’achat. Des belles prestations qui ont forcément alerté les recruteurs de Ligue 1, toujours à l’affût des jeunes espoirs de l’étage inférieur. Et selon les informations du 10 Sport, l’AS Saint-Etienne, grand rival de l’Olympique Lyonnais, aurait des vues sur l’avant-centre.

Mateta sur la short-list de l'ASSE au mercato

En effet, les recruteurs de l’AS Saint-Etienne suivraient régulièrement les prestations du joueur en Ligue 2. Néanmoins, il n’y aurait pour l’heure aucun contact entre le joueur et l’état-major de l’ASSE. Mais Roland Romeyer et la direction du club forézien auraient bien coché le nom de Mateta parmi les options offensives à éventuellement explorer à la fin de la saison et en vue du prochain mercato. Il faut dire que le chantier offensif sera vaste cet été puisque Cabella, Bamba et Ntep ne seront plus au club la saison prochaine. D’où l’intérêt de l’ASSE pour plusieurs joueurs offensifs au mercato. Reste à savoir si Jean-Michel Aulas sera disposé à vendre l’un de ses jeunes joueurs à son rival historique…