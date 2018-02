OL-ASSE : Herbin promet un derby bien loin du 0-5 à l'OL

Dans : OL, ASSE, Ligue 1.

Si l'on regarde le rythme actuel de l'Olympique Lyonnais et de l'AS Saint-Etienne, c'est un derby bien compliqué qui s'annonce dimanche prochain pour l'OL. En pleine chute libre, alors que leurs éternels rivaux sont dans une grosse séquence, les joueurs de Bruno Genesio vont retrouver une formation de l'ASSE qui aura plus que tout le désir de laver l'affront du catastrophique 0-5 du match aller.

Mais ce lundi, dans Le Progrès, Robert Herbin prévient d'avance l'Olympique Lyonnais que ce n'est plus du tout même le même AS Saint-Etienne qu'en novembre dernier qui va se présenter au Groupama Stadium lors de la prochaine journée de Ligue 1. « Le derby se profile. Par rapport au match aller, notre équipe a changé et possède plus d’expérience, à l’image de Debuchy qui s’est encore montré très lucide à Angers et apporte beaucoup sur le côté droit. L’OL aura affaire à un adversaire autre, prévient l’ancien entraîneur de l’ASSE et de l’OL, même si la victoire de l’AS Saint-Etienne à Angers ne l’a pas si emballé que cela. J’attendais mieux de la part de nos Verts, la composition d’équipe me paraissait présenter un bon équilibre. Est-ce que les joueurs avaient déjà en tête le match contre Lyon et ont voulu éviter la blessure ? En tout cas, les Verts n’ont guère été convaincants face à une équipe d’Angers bien concentrée et décidée à obtenir un résultat positif. »