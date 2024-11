OL-ASSE ‍: Cette menace est énorme, Lyon alerte le public

Dans : OL.

Par Claude Dautel

A quelques jours du derby entre l'Olympique Lyonnais et l'AS Saint-Etienne, le club rhodanien a une grosse inquiétude.

Dimanche soir, sur le coup de 20h45, le Groupama Stadium sera archi comble, les tickets réservés aux supporters stéphanois ont été revendus puisque le déplacement de ces derniers est définitivement interdit après un dernier arrêté pris ce mercredi par le ministère de l'Intérieur. Ces billets vont être vendus à des abonnés ou des supporters déjà identifiés, histoire de ne pas prendre des risques. Mais du côté des dirigeants de l'Olympique Lyonnais, on a désormais une énorme crainte, et elle n'est pas liée à l'éventuelle venue de supporters de l'AS Saint-Etienne de manière individuelle. Non, ce qui inquiète l'OL, c'est la recrudescence de tickets mis en vente sur différents réseaux, et surtout de billets qui s'avèrent être des faux et ne permettront donc pas d'entrer dans le stade dimanche. Il est devenu très facile de copier des tickets dématérialisés et de modifier l'identité en vendant plusieurs fois le même.

L'OL lance un appel avant OL-ASSE

#OLASSE J-4

ll y a 1800 places sympathisants en vente sur la billetterie.

Sans compter les autres catégories (abonnés, salons/loges, places bloquées, etc) pic.twitter.com/WQizBmD0M7 — Stade OL HD (@StadeOLHD) November 6, 2024

Face à ce phénomène qui s'est visiblement amplifié ces derniers jours, l'Olympique Lyonnais a prévenu le site Olympique et Lyonnais que les supporters tentés d'acquérir ces tickets sur le marché noir doivent y réfléchir à deux fois. « Malgré toutes les précautions prises depuis quelques jours, l’OL a observé un volume très important de faux billets à la revente. Ayant maintenu une veille sur les réseaux sociaux pour faire la chasse à ces revendeurs illégaux, l’OL a également été alerté par plusieurs comptes sur ces pratiques », expliquent nos confrères. De plus, le club rhodanien a également repéré des billets revendus illégalement par des supporters, et elle a procédé à l'annulation de ces tickets, empêchant ainsi ceux qui se présenteront aux portes du Groupama Stadium d'entrer dans le stade. L'engouement autour du légendaire derby fait faire des folies, et l'Olympique Lyonnais espère que cela ne va pas aboutir à des arnaques trop nombreuses.