OL : Après Nîmes, Aouar est chaud pour cartonner Leipzig

Dans : OL.

Après le large succès à Nîmes (0-4) vendredi en championnat, l’Olympique Lyonnais a rendez-vous avec le RB Leipzig en Ligue des Champions. Une rencontre que les Gones abordent avec confiance.

L’Olympique Lyonnais ne pouvait pas mieux préparer son match capital en Ligue des Champions. A quatre jours de la rencontre face au RB Leipzig, les hommes de Rudi Garcia se sont rassurés sur le terrain du Nîmes Olympique. Il est vrai que les Gones ont profité de deux expulsions côté nîmois et d’un penalty litigieux. Quoi qu’il en soit, les visiteurs ont passé une soirée tranquille aux Costières. C’est donc avec le plein d’énergie, d’envie et de confiance que les coéquipiers d’Houssem Aouar se préparent à défier le pensionnaire de Bundesliga mardi, dans ce qui ressemble à une finale pour la qualification en huitièmes.

« On est prêts. On joue à domicile. C'est une finale pour nous, quoi qu'il arrive on sera prêts, a annoncé le milieu de terrain. On sait aussi qu'au niveau du jeu, tout n'a pas été parfait encore une fois. On va bosser sur ces choses-là, sur le fait d'avoir un peu plus de fluidité dans le jeu. Mais on est prêts mentalement. Notamment grâce à ce résultat. Si on a pu préserver de l'énergie à 11 contre neuf ? Oui. Et l'intensité du match a baissé logiquement après ces deux cartons. » Pour rappel, une victoire offrirait la première place du groupe à Lyon. Et en cas de match nul, il faudrait regarder du côté de Lisbonne où le Zénith Saint-Pétersbourg jouera également sa place contre Benfica. Mieux vaut l'emporter sachant qu'une défaite serait fatale...