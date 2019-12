OL : Aouar l'avoue, l'arbitre a favorisé Lyon contre Nîmes !

Dans : OL.

Houssem Aouar, milieu de l’OL, après la victoire à Nîmes (4-0) : « On avait à cœur de reprendre trois points très rapidement, en l’occurrence on l’a fait ce vendredi soir. Après, bien entendu, les faits de jeu nous ont été favorables, donc forcément ça change tout le match. On est satisfait d’avoir joué à fond jusqu’à la fin et remporter ces trois points. Je pense que sur certains matchs, c’est ce qu’il nous manque, la justesse technique et le fait de jouer dans le bon tempo. C’était un peu mieux à Nîmes, mais comme je l’ai dit, on a été favorisé par rapport aux faits de jeu, donc forcément c’était plus facile… Il y a eu beaucoup plus d’espaces. En tout cas, on est satisfait quand même d’avoir pu gagner ce match. Le choc contre Leipzig ? On sait qu’on a un gros match à venir qui peut déterminer la suite de notre saison, donc forcément on va bien se préparer, bien se reposer. La confiance est très importante pour ce genre de match de Ligue des Champions », a-t-il lancé sur Canal+.