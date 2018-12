OL : Aouar, Ndombele, Guardiola rassure Lyon avant le mercato

Dans : OL, Mercato, Premier League.

Qualifié pour les 1/8e de finale de la Ligue des Champions, l’Olympique Lyonnais devrait connaitre un marché des transferts plutôt calme.

L’été a été agité et en dehors d’un possible départ de Maxwel Cornet, qui a tout de même marqué les esprits dans les grands matchs, le club rhodanien ne devrait pas être inquiété. Pourtant, Tanguy Ndombélé et Houssem Aouar ont aussi été à leur avantage, frappant notamment de grands coups face à Manchester City. Au point d’être recruté par les Citizens ? Pep Guardiola, qui a pourtant reconnu être un grand admirateur de la technique d’Aouar, a promis de ne pas bouger d’une oreille pendant le mois de janvier.

Interrogé en conférence de presse, le technicien espagnol s’est montré limpide. « En janvier, nous ne recruterons personne », a expliqué Pep Guardiola, qui possède il est vrai déjà un effectif qui fait rêver tout le monde. Pas d’inquiétude donc à avoir pour l’Olympique Lyonnais, qui n’a visiblement rien à craindre concernant les attaques éventuelles en provenance de Manchester City.