OL : Aouar ? Le Barça n'est pas si impatient que ça au mercato

Dans : OL, Mercato, Premier League.

Talent annoncé depuis des années, Houssem Aouar connaît une première saison pleine avec l’Olympique Lyonnais et éblouit déjà les observateurs par son talent, sa justesse de passe et sa maturité dans les choix de jeu. Le milieu de terrain fait partie des joueurs sur lesquels le club rhodanien compte s’appuyer à l’avenir, même s’il est toujours aussi difficile de conserver des joueurs suivis par les plus grands clubs européens. En effet, dernièrement, l’intérêt du FC Barcelone pour Aouar a trouvé un écho dans la presse espagnole, qui apporte ce jeudi une précision de taille.

En effet, si les recruteurs catalans ont bien l’œil sur lui, ses récentes performances moins convaincantes ont permis de confirmer que le numéro 8 de l’OL n’était pas encore tout à fait mûr pour répondre aux attentes du très haut niveau. C’est pourquoi le Barça aurait décidé de ne pas bouger cet été en ce qui concerne Aouar. Un choix prudent donc, sachant que le FC Barcelone est persuadé que l’OL ne lâchera pas sa pépite en fin de saison, et donc qu’aucun autre club ne remportera la mise.