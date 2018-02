OL : Aouar joueur algérien ? L'Algérie ne dira pas non

Dans : OL, Foot Mondial.

International Espoirs à deux reprises avec la France, Houssem Aouar peut encore rejoindre l’équipe d’Algérie pour peu que la FIFA lui accorde une autorisation. et du côté des Fennecs, on pense encore avoir ses chances concernant le milieu de terrain de l’Olympique Lyonnais et cela même si Jean-Michel Aulas plaide ouvertement pour que son joueur opte définitivement pour la France. Interrogé par Goal.com, le sélectionneur national algérien ne veut pas relancer le débat, mais il ne dira pas non si Houssem Aouar opte pour l’équipe d’Algérie.

« Si j’ai tiré un trait sur le Lyonnais Houssem Aouar pour une sélection avec l'Algérie ? C'est vrai que c'est un très bon joueur. Je ne sais pas pour quelle sélection il a optée. Mais s'il souhaite jouer pour notre équipe nationale, la porte lui sera ouverte. Tout joueur qui peut rendre service à notre équipe nationale est le bienvenu », a prévenu Rabah Madjer, qui ne fera pas des déclarations intempestives sur le sujet des bi-nationaux mais n’a pas l’intention de se priver de jeunes pépites.